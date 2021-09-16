В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тверской области зарегистрировали 199 случаев COVID-19. Выздоровели 32 человека.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 63 742 жителя. Выписаны 57 279.

Тем временем в Севастополе подтвердили 74 случая коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа, передаёт ИА SevastopolMedia. Вылечились 102 пациента.

Общее число заболевших в городе достигло 28 909.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.