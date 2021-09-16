Роскомнадзор: Apple не смогла объяснить игнорирование требований Генпрокуратуры

Представители Apple не смогли объяснить игнорирование требований Генпрокуратуры и Роскомнадзора во время заседания комиссии Совфеда по вмешательству в выборы в России, заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Представители компаний не смогли пояснить свою позицию. Коллеги, которые представляли компанию Apple, пояснить мотивы действий, игнорирование требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора не смогли», — сказал он журналистам, его слова приводит ТАСС.

Субботин также отметил, что у представителя компании Google не было доверенности, поэтому ему вопросов не задавали.

Ранее на заседание комиссии Совфеда по суверенитету 16 сентября были приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы в России.

Глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов напомнил, что действия Apple и Google во время выборов в России рассматриваются в Совфеде как вмешательство во внутренние дела.

При этом представитель Google Александр Монин, отвечая на вопрос о том, готова ли компания согласиться с высказанными в её адрес претензиями, заявил что компания «не занимает ничью политическую сторону и уважает законы всех стран, в которых предлагает свои сервисы».