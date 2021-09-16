В Google заявили, что компания уважает законы всех стран, в которых предлагает свои сервисы

Короткая ссылка
Представитель компании Google Александр Монин, отвечая на вопрос о том, готова ли компания согласиться с высказанными в её адрес претензиями со стороны российских властей, заявил, что «Google не занимает ничью политическую сторону и уважает законы всех стран, в которых предлагает свои сервисы».
В Google заявили, что компания уважает законы всех стран, в которых предлагает свои сервисы
  • Reuters

Он отметил, что «компания работает с российскими регулирующими органами для решения всех возникающих юридических вопросов и поддерживает с регулятором постоянный диалог».

«Компания также уведомляет всех создателей контента, разработчиков приложений и пользователей, когда получает соответствующие юридические запросы, касающиеся их контента», — цитирует ТАСС Монина.

Ранее глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что действия американских компаний Apple и Google во время выборов в России рассматриваются в Совфеде как вмешательство во внутренние дела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить