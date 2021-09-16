В Google заявили, что компания уважает законы всех стран, в которых предлагает свои сервисы
- Reuters
Он отметил, что «компания работает с российскими регулирующими органами для решения всех возникающих юридических вопросов и поддерживает с регулятором постоянный диалог».
«Компания также уведомляет всех создателей контента, разработчиков приложений и пользователей, когда получает соответствующие юридические запросы, касающиеся их контента», — цитирует ТАСС Монина.
Ранее глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что действия американских компаний Apple и Google во время выборов в России рассматриваются в Совфеде как вмешательство во внутренние дела.