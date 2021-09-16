В Google заявили, что компания уважает законы всех стран, в которых предлагает свои сервисы

Представитель компании Google Александр Монин, отвечая на вопрос о том, готова ли компания согласиться с высказанными в её адрес претензиями со стороны российских властей, заявил, что «Google не занимает ничью политическую сторону и уважает законы всех стран, в которых предлагает свои сервисы».

Он отметил, что «компания работает с российскими регулирующими органами для решения всех возникающих юридических вопросов и поддерживает с регулятором постоянный диалог».

«Компания также уведомляет всех создателей контента, разработчиков приложений и пользователей, когда получает соответствующие юридические запросы, касающиеся их контента», — цитирует ТАСС Монина.

Ранее глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что действия американских компаний Apple и Google во время выборов в России рассматриваются в Совфеде как вмешательство во внутренние дела.