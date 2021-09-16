В Ростовской области подтвердили 460 случаев COVID-19 за сутки

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В Ростовской области подтвердили 460 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 382 жителя.
В Ростовской области подтвердили 460 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии в области заболели 131 970 человек. Выписаны 114 тыс. жителей.

Также стало известно, что в Мурманской области зарегистрировали 140 случаев коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа. Общее число заболевших достигло 70 460, передаёт Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

Выздоровели 54 079 человек.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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