В Пермском крае выявили 446 случаев коронавируса за сутки

В Пермском крае выявили 446 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

На лечении в больницах находятся 3096 пациентов. Общее число заболевших в регионе достигает 94 605.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 336 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб. Выздоровели 335 жителей.

Ранее врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.