В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Нижегородской области зафиксировали 437 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 162 581. Выздоровели 149 969 жителей, в том числе 369 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 988 943 человека, из них оба компонента вакцины получили 921 165.

Также стало известно, что в Татарстане выявили 51 случай COVID-19 за сутки. Выздоровели 28 пациентов, передаёт «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперштаб.

За весь период пандемии в республике зарегистрировали 26 264 заболевших. Выписаны 22 835 человек.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.