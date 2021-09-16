В Кировской области выявили 113 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области выявили 113 случаев коронавируса за последние сутки. Выписан 151 житель.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На лечении в больницах находятся 2650 человек. Дома лечатся ещё 5035.

Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 230 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Выздоровели 136 пациентов, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Вакцинацию в республике прошли 381 522 жителя, из них 316 903 получили оба компонента вакцины.

Ранее врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.