В Кировской области выявили 113 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Кировской области выявили 113 случаев коронавируса за последние сутки. Выписан 151 житель.
В Кировской области выявили 113 случаев коронавируса за сутки
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На лечении в больницах находятся 2650 человек. Дома лечатся ещё 5035.

Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 230 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Выздоровели 136 пациентов, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Вакцинацию в республике прошли 381 522 жителя, из них 316 903 получили оба компонента вакцины.

Ранее врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить