Адвокат: суд приостановил приказ МВД о нежелательности нахождения Мирзализаде
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Об этом рассказал адвокат комика Сергей Бадамшин.
«Замоскворецкий суд приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности (пребывания в России. — RT) Идрака Мирзализаде до вступления решения суда в законную силу», — приводит ТАСС слова Бадамшина.
В начале августа Таганский суд Москвы приговорил комика к десяти суткам административного ареста по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Это произошло после того, как в сети распространился ролик с шутками Мирзализаде.
МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России комика Мирзализаде. Он обжаловал это решение.