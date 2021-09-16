Адвокат: суд приостановил приказ МВД о нежелательности нахождения Мирзализаде

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Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие решения МВД, признавшего нахождение стендап-комика Идрака Мирзализаде в России нежелательным.
Адвокат: суд приостановил приказ МВД о нежелательности нахождения Мирзализаде
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Об этом рассказал адвокат комика Сергей Бадамшин.

«Замоскворецкий суд приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности (пребывания в России. — RT) Идрака Мирзализаде до вступления решения суда в законную силу», — приводит ТАСС слова Бадамшина.

В начале августа Таганский суд Москвы приговорил комика к десяти суткам административного ареста по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Это произошло после того, как в сети распространился ролик с шутками Мирзализаде.

МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России комика Мирзализаде. Он обжаловал это решение.

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