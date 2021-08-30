МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России комика Мирзализаде

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МВД России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания в стране комика Идрака Мирзализаде после оскорбительных высказываний о русских.
МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России комика Мирзализаде
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Министерством внутренних дел России принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде — пожизненно», — заявили в ведомстве.

Там напомнили, что он в последние годы неоднократно приезжал в Россию, в марте 2021 года получил вид на жительство.

«В своём публичном выступлении он допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство», — отметили в МВД.

В министерстве подчеркнули, что считают недопустимыми «высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи».

В ближайшее время Мирзализаде уведомят о принятом решении.

9 августа Таганский суд Москвы приговорил комика к десяти суткам административного ареста по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Это произошло после того, как в сети распространился ролик с шутками Мирзализаде. Сам комик утверждал, что фрагмент «вырвали из контекста». В суде он извинился перед теми, кого шутка могла обидеть, однако вину не признал.

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