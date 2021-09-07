Комик Мирзализаде обжаловал решение МВД о пожизненном запрете въезда в Россию

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Комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД с требованием отменить решение ведомства о пожизненном запрете на его въезд на территорию России.
Комик Мирзализаде обжаловал решение МВД о пожизненном запрете въезда в Россию
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные Замоскворецкого суда Москвы.

«В суд поступил иск Мирзализаде к МВД с требованием отменить решение о запрете въезда в Россию, наложенном на истца», — сообщили в суде.

Ранее стало известно, что МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России комика Мирзализаде.

В начале августа Таганский суд Москвы приговорил комика к десяти суткам административного ареста по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Это произошло после того, как в сети распространился ролик с шутками Мирзализаде. Сам комик утверждал, что фрагмент «вырвали из контекста». В суде он извинился перед теми, кого шутка могла обидеть, однако вину не признал.

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