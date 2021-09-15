В Удмуртии рассказали о работе по обеспечению безопасности в школах

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Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова рассказала о работе по обеспечению безопасности в школах.
В Удмуртии рассказали о работе по обеспечению безопасности в школах
  • © Администрация главы и гравительства Удмуртской Республики

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

«Договоры у нас массово заключаются. Часть из них с отложенными сроками. Заходим мы по графику. С 1 сентября 2021 года первыми зашли школы Ижевска, порядка 90 учреждений. Часть районных школ зайдут в программу с 1 октября, с 1 ноября. Пока о недостатке охранников вопрос не стоял», — заявила Болотникова.

По её словам, к концу года 1009 образовательных организаций будут обеспечены профессиональной охраной.

Ранее сообщалось, что Росгвардия обеспечивает безопасность более 75% школ в российских регионах.

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