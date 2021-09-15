Педиатр Добрецова дала советы по укреплению иммунитета у детей

Педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова дала советы по укреплению иммунитета у детей.

«Первое, что укрепляет иммунитет ребёнка, — это хороший плотный завтрак, который необязательно должен состоять только из каши. В один день можно приготовить на завтрак фруктовое пюре, на другой — сырники или запечённую грудку», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, после школы детям лучше погулять на воздухе. Как напомнила эксперт, нужна правильная физическая нагрузка.

Ещё одним условием крепкого иммунитета она назвала режим сна. Ложиться спать ребёнку рекомендуется в 22:00.

«Не все дети успели привыкнуть к школьной еде, поэтому сейчас стоит задуматься о каких-то дополнительных перекусах. Ребёнок не должен быть голодным, поэтому с собой ему можно давать банан или упакованную в контейнер грудку», — добавила Добрецова.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по приготовлению завтраков для школьников.