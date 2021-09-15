В Самарской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Самарской области выявили 473 случая коронавируса за сутки. Больше всего заболевших (182) — в столице региона.
В Самарской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на оперштаб.

Всего в регионе заболели 97 115 жителей.

За минувшие 24 часа проведено 9092 исследования на COVID-19, за всё время — 3 471 211.

Также стало известно, что в Вологодской области зарегистрировали 227 случаев коронавируса за сутки, передаёт портал «Невские новости».

С начала пандемии в регионе заболели 65 120 человек, выздоровели 58 580.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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