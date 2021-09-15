В Самарской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает sova.info со ссылкой на оперштаб.
Всего в регионе заболели 97 115 жителей.
За минувшие 24 часа проведено 9092 исследования на COVID-19, за всё время — 3 471 211.
Также стало известно, что в Вологодской области зарегистрировали 227 случаев коронавируса за сутки, передаёт портал «Невские новости».
С начала пандемии в регионе заболели 65 120 человек, выздоровели 58 580.
Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.