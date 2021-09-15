В Татарстане подтвердили 47 случаев коронавируса за сутки

В Татарстане подтвердили 47 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в республике заболели 26 213 жителей. Выписаны 22 807 человек, в том числе 32 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Нижегородской области зарегистрировали 428 случаев COVID-19 за сутки, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе выявили 162 144 заболевших. Выздоровели 149 600 жителей, включая 383 за последние 24 часа.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.