В Татарстане подтвердили 47 случаев коронавируса за сутки

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В Татарстане подтвердили 47 случаев коронавируса за последние сутки.
В Татарстане подтвердили 47 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в республике заболели 26 213 жителей. Выписаны 22 807 человек, в том числе 32 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Нижегородской области зарегистрировали 428 случаев COVID-19 за сутки, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе выявили 162 144 заболевших. Выздоровели 149 600 жителей, включая 383 за последние 24 часа.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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