В Ростовской области зарегистрировали 461 случай коронавируса за сутки
- Reuters
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
С начала пандемии в области заболели 131 510 человек. Вылечились 114 108.
Также стало известно, что в Севастополе зафиксировали 71 случай COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт ИА SevastopolMedia. Выздоровели 70 жителей.
Всего в городе заболели 28 835 граждан.
Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.