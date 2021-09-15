В Ростовской области зарегистрировали 461 случай коронавируса за сутки

В Ростовской области зарегистрировали 461 случай коронавируса за последние сутки. Выписаны 382 жителя.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии в области заболели 131 510 человек. Вылечились 114 108.

Также стало известно, что в Севастополе зафиксировали 71 случай COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт ИА SevastopolMedia. Выздоровели 70 жителей.

Всего в городе заболели 28 835 граждан.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.