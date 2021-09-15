В Ставропольском крае зарегистрировали 356 случаев COVID-19 за сутки

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В Ставропольском крае зарегистрировали 356 случаев коронавируса за сутки. Выписаны 190 человек.
В Ставропольском крае зарегистрировали 356 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

С начала пандемии заболели 80 564 жителя региона, выздоровели 64 787.

«Вакцинация против COVID-19 продолжается. Прививку уже сделали 686,4 тыс. человек», — отметил Владимиров.

К 15 сентября в крае выполнили 2 489 579 тестов на коронавирус, передаёт pobeda26.ru.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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