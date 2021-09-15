В Удмуртии выявили 228 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 228 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших в Ижевске (131 житель), а также в Юкаменском и Завьяловском районах.

Выздоровели за минувшие 24 часа 154 человека.

Также стало известно, что в Новосибирске будет работать 114 пунктов вакцинации на избирательных участках, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Чтобы вакцинироваться, нужно будет взять с собой сертификат профилактических прививок, паспорт, страховой полис, СНИЛС», — уточнили городские власти.

Всего в регионе доступно 95 пунктов вакцинации, в том числе 23 мобильных на территории Новосибирска.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.