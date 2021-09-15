Минтруд изменит правила назначения пособий семьям с детьми

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Минтруд России планирует изменить правила предоставления пособий на детей от трёх до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте министерства.
Минтруд изменит правила назначения пособий семьям с детьми
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как отмечается, сейчас пособия назначаются с учётом комплексной оценки нуждаемости и «правила нулевого дохода» (наличия заработка или отсутствия доходов по объективным жизненным обстоятельствам). В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов считается беременность.

«Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учёт до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка», — говорится в сообщении.

Изменения планируется внести до конца года.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в стране недостаточное количество мер поддержки семей с детьми.

В мае глава государства подписал закон о предоставлении финансовой поддержки семьям с детьми и беременным женщинам. На эти меры правительство выделило более 46,6 млрд рублей.

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