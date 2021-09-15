Минтруд изменит правила назначения пособий семьям с детьми
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- РИА Новости
Как отмечается, сейчас пособия назначаются с учётом комплексной оценки нуждаемости и «правила нулевого дохода» (наличия заработка или отсутствия доходов по объективным жизненным обстоятельствам). В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов считается беременность.
«Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учёт до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка», — говорится в сообщении.
Изменения планируется внести до конца года.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в стране недостаточное количество мер поддержки семей с детьми.
В мае глава государства подписал закон о предоставлении финансовой поддержки семьям с детьми и беременным женщинам. На эти меры правительство выделило более 46,6 млрд рублей.