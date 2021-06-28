Кабмин выделит 46,6 млрд рублей на пособия беременным и родителям-одиночкам

Правительство России выделит более 46,6 млрд рублей на новые пособия женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, а также родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет.

Как передаёт пресс-служба кабмина, соответствующее решение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Свыше 46,6 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства на выплату новых пособий беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку», — заявили в кабмине.

Отмечается, что выплаты можно будет оформить с 1 июля, в том числе на портале госуслуг.

В мае президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию представленных в послании Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин.