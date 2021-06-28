Кабмин выделит 46,6 млрд рублей на пособия беременным и родителям-одиночкам
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Как передаёт пресс-служба кабмина, соответствующее решение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Свыше 46,6 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства на выплату новых пособий беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку», — заявили в кабмине.
Отмечается, что выплаты можно будет оформить с 1 июля, в том числе на портале госуслуг.
В мае президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию представленных в послании Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин.