Путин подписал закон о поддержке семей с детьми
- РИА Новости
Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Совфед в ходе заседания в среду, 19 мая, одобрил соответствующий закон.
18 мая Госдума приняла поправки о новых мерах адресной поддержки семей с детьми.
В частности, с 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребёнком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка.
Кроме того, неполным семьям, в которых есть дети от 8 до 17 лет, будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.
Третья поправка устанавливает с 1 июля 2021 года ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума женщинам, вставшим на учёт в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель.
Ранее юрист Евгения Галкина рассказала в беседе с ФАН об условиях выплаты пособия на детей от трёх до семи лет.