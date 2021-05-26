Путин подписал закон о поддержке семей с детьми

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Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию представленных в послании Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин.
Путин подписал закон о поддержке семей с детьми
  • РИА Новости

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Совфед в ходе заседания в среду, 19 мая, одобрил соответствующий закон.

18 мая Госдума приняла поправки о новых мерах адресной поддержки семей с детьми

В частности, с 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребёнком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка.

Кроме того, неполным семьям, в которых есть дети от 8 до 17 лет, будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.

Третья поправка устанавливает с 1 июля 2021 года ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума женщинам, вставшим на учёт в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель.

Ранее юрист Евгения Галкина рассказала в беседе с ФАН об условиях выплаты пособия на детей от трёх до семи лет.

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