Путин подписал закон о поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию представленных в послании Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Совфед в ходе заседания в среду, 19 мая, одобрил соответствующий закон.

18 мая Госдума приняла поправки о новых мерах адресной поддержки семей с детьми.

В частности, с 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребёнком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка.

Кроме того, неполным семьям, в которых есть дети от 8 до 17 лет, будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.

Третья поправка устанавливает с 1 июля 2021 года ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума женщинам, вставшим на учёт в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель.

Ранее юрист Евгения Галкина рассказала в беседе с ФАН об условиях выплаты пособия на детей от трёх до семи лет.