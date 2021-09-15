Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как вакцинироваться от гриппа и коронавируса.

«В разных странах проводят исследования, у нас в России действует именно это правило — месяц перерыва между прививками от гриппа и коронавируса», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, те, кто переболел COVID-19 или привился от него больше месяца назад, могут вакцинироваться от гриппа без этого интервала, передаёт kp.ru.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.