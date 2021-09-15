Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала вакцинироваться от гриппа.

В беседе с радио «Комсомольская правда» она напомнила, что прививать начали с 2 сентября.

«И хочу подчеркнуть, что вакцинироваться против этой инфекции очень важно. Вот в прошлом году мы гриппа практически не видели, потому что привили от этой инфекции 60% населения Российской Федерации. Но в этом году иммунная прослойка людей, имеющих защиту от вирусов гриппа, стала меньше — именно потому, что мало болели», — заявила Попова.

По её словам, поэтому нужно обязательно сделать прививку.

Кроме того, отметила глава Роспотребнадзора, появилась дополнительная группа риска — помимо пожилых людей, людей с сопутствующими заболеваниями, беременных женщин, детей, профессиональных групп, это ещё и те, кто перенёс COVID-19.

«И сегодня врачи и эксперты в разных странах выражают серьёзные опасения по поводу уязвимости для гриппа людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Потому что COVID-19 наносит ущерб прежде всего именно иммунной системе», — цитирует Попову kp.ru.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.