Попова рассказала о работе Роспотребнадзора по борьбе с птичьим гриппом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о работе ведомства по борьбе с птичьим гриппом.

«Мы готовимся к такой ситуации постоянно. И у нас выстроена в стране очень плотная система мониторинга возможного межвидового перехода. И я напомню события зимы этого года, январь-февраль, когда наши учёные «Вектора» в рамках рутинной работы по обследованию очага птичьего гриппа в Астрахани выявили совершенно новый вариант, который обрёл способность поражать не только птицу, но и людей. Все меры были приняты вовремя», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, Роспотребнадзор предупредил Всемирную организацию здравоохранения об обнаружении нового штамма.

Как подчеркнула Попова, во время перелёта птиц очень внимательно следят за всеми возможными изменениями вируса гриппа, передаёт kp.ru.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.