Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с корью и лихорадкой Зика.

«В 2015—2017 годах в Европе случилась вспышка кори. Серьёзнейшая ситуация. Россия эти «пороги» прошла спокойно. Мы вовремя приняли все меры, чтобы наши граждане — и дети, и взрослые — не были в высокой степени риска, связанного с корью», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как напомнила Попова, с 1960-х годов в стране есть вакцина, а хороший охват вакцинацией позволяет не вспоминать об этой инфекции каждый день.

«А лихорадка Зика в 2016 году… Ею был охвачен Американский континент, прибрежная часть Европы, там, где южное тёплое море. Тогда совершенно чётко, очень быстро были определены риски возможного развития эпидемической ситуации на наших прибрежных территориях, поскольку там присутствует переносчик болезни — комар. Были приняты необходимые меры, и ни один россиянин внутри страны этой хворью не заболел», — цитирует главу Роспотребнадзора kp.ru.

По словам Поповой, инфекцию завозили, но распространения болезни допущено не было. Ситуацию по-прежнему отслеживают, и каждое лето, каждую весну все мероприятия по предупреждению передачи лихорадки на юге России проводятся, добавила она.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал, что на фоне пандемии COVID-19 не стоит забывать о важности вакцинации против других заболеваний.