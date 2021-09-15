В Кремле заявили, что Путин абсолютно здоров

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин, который ранее ушёл на самоизоляцию, чувствует себя прекрасно.

«Чувствует он себя прекрасно, он абсолютно здоров, продолжает работать. Скажу так: и Путин, и «Спутник V» работают в обычном режиме», — сказал Песков.

По его словам, эффективность «Спутника V» доказана, она весьма высокая.

«Эффективность президента Путина ещё выше», — добавил пресс-секретарь.

Ранее Путин заявил, что у него достаточно высокие титры антител к коронавирусу.

14 сентября президент России сообщил, что из-за выявленных случаев коронавируса в окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции.