Диетолог Гинзбург дал рекомендации по употреблению сладких продуктов

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург дал рекомендации по употреблению сладких продуктов.
Диетолог Гинзбург дал рекомендации по употреблению сладких продуктов
  • Pixabay

«Относительно безвредными для фигуры я бы назвал сухофрукты, но при условии, что человек питается не только ими, но и потребляет всевозможные овощи и фрукты», — заявил он в беседе с Nation News.

Что касается шоколада, то эксперт советует выбирать сорта, где вместо обычного сахара используют полезные сахарозаменители. Также можно заменить шоколад на пастилу, которая не должна содержать сахар или патоку, считает Гинзбург.

Как отметил диетолог, полезные сладости допустимо употреблять в качестве перекуса один-два раза в день.

«Можно также добавлять такие сладости по чуть-чуть к каждому приёму пищи. Всё зависит от их количества. Но в данном вопросе стоит отталкиваться от состояния здоровья и тонуса тела. В любом случае важно минимизировать потребление сладких перекусов в рационе питания», — добавил Гинзбург.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с ФАН назвала категории людей, которым не рекомендуется есть малину.

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