В Омской области подтвердили 369 случаев COVID-19 за сутки

В Омской области подтвердили 369 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в области достигло 78 558. Выздоровели 58 153 жителя, в том числе 460 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 79 случаев COVID-19 за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. Выписаны 159 человек.

Всего в городе за время пандемии заболели 28 764 жителя.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.