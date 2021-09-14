В Тверской области выявили 198 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на оперштаб.
С начала пандемии в регионе заболели 63 346 человек, выздоровели 57 010.
Тем временем в Мурманской области зарегистрировали 141 случай COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт Nord-News со ссылкой на региональный штаб.
Общее число заболевших в области достигло 70 178. Выздоровели 53 938 жителей.
Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.