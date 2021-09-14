В Томской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Томской области зафиксировали 93 случая коронавируса за сутки. Выписаны 59 человек.

Об этом сообщает vtomske.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 42 217. Выздоровели 35 577 жителей.

Также стало известно, что в Ульяновской области выявили 287 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперштаб. Вылечились 182 пациента.

С начала пандемии в регионе заболели 78 189 человек. Выписаны 69 867 жителей.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.