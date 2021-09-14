В Новгородской области подтвердили 128 случаев COVID-19 за сутки

В Новгородской области подтвердили 128 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели 93 жителя.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Вакцинацию прошли более 167 тыс. человек. Из них 138 тыс. получили оба компонента вакцины.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 337 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

С начала пандемии заболел 71 881 житель региона. Выздоровели 60 122 человека, в том числе 326 за последние сутки.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.