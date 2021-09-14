В Новгородской области подтвердили 128 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
Вакцинацию прошли более 167 тыс. человек. Из них 138 тыс. получили оба компонента вакцины.
Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 337 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.
С начала пандемии заболел 71 881 житель региона. Выздоровели 60 122 человека, в том числе 326 за последние сутки.
Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.