В Новгородской области подтвердили 128 случаев COVID-19 за сутки

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В Новгородской области подтвердили 128 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели 93 жителя.
В Новгородской области подтвердили 128 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Вакцинацию прошли более 167 тыс. человек. Из них 138 тыс. получили оба компонента вакцины.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 337 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

С начала пандемии заболел 71 881 житель региона. Выздоровели 60 122 человека, в том числе 326 за последние сутки.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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