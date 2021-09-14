В Пермском крае выявили 445 случаев COVID-19 за сутки

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В Пермском крае выявили 445 случаев коронавируса за сутки.
В Пермском крае выявили 445 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общее число заболевших в крае достигло 94 158.

На лечении в больницах находятся 3156 пациентов, на карантине — 16 720 человек. Доля свободного коечного фонда оценивается в 24,9%.

Первым компонентом вакцины привился 727 091 житель, завершили курс иммунизации 600 330 граждан.

Также стало известно, что в Татарстане за сутки зарегистрировали 51 случай COVID-19. Выздоровели 54 человека, передаёт «Реальное время».

С начала пандемии в республике заболели 26 166 человек, выписаны 22 775.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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