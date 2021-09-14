Диетолог предупредила о возможном вреде фруктозы

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Эндокринолог, диетолог, специалист в области antiage-медицины Елена Островская рассказала о возможном вреде фруктозы.
Диетолог предупредила о возможном вреде фруктозы
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«Считается что фруктоза — это натуральный сахарозаменитель, потому что она содержится в продуктах естественного происхождения», — заявила она в беседе с изданием «Правда.Ру».

Вместе с тем, отметила эксперт, появляется всё больше исследований, согласно которым фруктоза не столь безобидна.

Как отметила Островская, если употреблять много продуктов, содержащих фруктозу, то это автоматически нагружает печень большим количеством сахара, который сразу превратится в жир, причём в виде триглицеридов.

«Безобиднее съесть небольшое количество глюкозы, которая, если её окажется много, будет отложена в печени в виде гликогена. Гликоген — это сложный углевод, который могут использовать мышцы при физической нагрузке», — сказала эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала практические указания по питанию в осенний период.

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