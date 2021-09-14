Инфекционист Тимаков прокомментировал ситуацию с отравлением арбузом

Врач-инфекционист Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с отравлением арбузом.

В беседе с Life.ru он заявил, что вещество от дезинсекции, следы которого нашли в арбузе, не могло само по себе стать причиной смертельного отравления двух человек.

«Если мы говорим о ягоде арбузе, которая имеет твёрдую кожуру и перед употреблением зачастую моется, в мякоть арбуза это вещество попадает в минимальных количествах, поэтому говорить об отравлении, которое может причинить летальный исход, неправомерно, потому что прошла ночь после того, как была проведена дезинсекция», — сказал эксперт.

Как предположил Тимаков, нельзя отрицать факт того, что члены пострадавшей семьи изначально были чем-то инфицированы и к ним попали определённые дозы токсинов, которые усугубили ситуацию.

Ранее стало известно, что специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице, где проживали погибшие из-за отравления, и из магазина.

10 сентября появилась информация, что в Москве пожилая женщина и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением. Обе пациентки скончались.