Песков заявил, что Путин решил уйти на самоизоляцию не после встречи с Асадом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, не был ли лидер Сирии Башар Асад, с которым Владимир Путин встречался в первой половине дня, тем лицом, после общения с которым глава государства решил уйти на самоизоляцию.

«Нет», — заявил Песков Интерфаксу.

Ранее Владимир Путин сообщил, что из-за выявленных случаев коронавируса в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции.

Песков, комментируя данное заявление, отметил, что президент России, ушедший на самоизоляцию, абсолютно здоров, этот режим не повлияет на интенсивность его работы.

По данным на 14 сентября, в России в течение суток зарегистрировали 17 837 случаев коронавирусной инфекции.

Всего за время пандемии в стране выявлено 7 176 085 случаев инфицирования.