В России зарегистрировали 17 837 случаев коронавируса за сутки

В России в течение суток зарегистрировали 17 837 случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявлено 7 176 085 случаев инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Днём ранее сообщалось о 18 178 случаях заболевания COVID-19.

За сутки умер 781 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 719 пациентов. Общее число летальных исходов — 194 249.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 418 033 пациента. За сутки выздоровели 15 907 человек, накануне — 12 469.

Как ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ведомство пока не видит показаний для отмены масочного режима в российских регионах.

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал экспертов не прогнозировать колебания уровня заболеваемости, а рекомендовать россиянам вакцинироваться.

Доктор медицинских наук, профессор Сергей Бабак в беседе с URA.RU рассказал, что происходит с лёгкими при коронавирусе.