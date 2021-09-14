В Кировской области за сутки выявили 110 новых случаев COVID-19

По данным на 14 сентября, в Кировской области зафиксировали 110 новых случаев коронавирусной инфекции. Днём ранее, 13 сентября, эта цифра достигала 114.

Об этом сообщает progorod43.

В больницах находятся 2473 человека: 138 — в отделении реанимации, 26 пациентов подключены к ИВЛ.

Выписали за сутки 235 человек.

На дому лечение от коронавируса проходят 4909 пациентов.

Как передает mosaica.ru, в Ульяновской области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. По состоянию на начало текущей недели первым компонентом привились 344 516 человек. Полный цикл вакцинации прошли 293 558 жителей, из них 107 505 — люди в возрасте старше 60 лет.

В области работают 44 пункта вакцинации в медучреждениях и десять мобильных пунктов.

Ранее стало известно, что в России в течение суток зарегистрировали 17 837 случаев коронавирусной инфекции.