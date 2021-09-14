Депутат Свинцов поддержал намерение упростить получение вида на жительство для IT-специалистов

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT намерение упростить в России получение вида на жительство для IT-специалистов.
Депутат Свинцов поддержал намерение упростить получение вида на жительство для IT-специалистов
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«И Китай, и США по всему перекупают лучшие «мозги» не только в IT-сфере — вообще в любых сферах, где у них недостаточно компетенций. Приглашают к себе, дают льготы, хорошие зарплаты. Поэтому, конечно, мы находимся в высококонкурентной среде. Задача — удержать, привлечь, развивать максимально высокопрофессиональные кадры. То, что в IT-сегменте такие льготы предполагаются, считаю, будет весьма полезным», — отметил Свинцов.

Также депутат подчеркнул, что в России есть огромное количество своих IT-специалистов.

«Задача не только привлечь кадры из других стран, но и сохранить наши», — заключил он.

Ранее сообщалось, что второй пакет мер поддержки IT-отрасли в России предусматривает упрощение для IT-специалистов получения вида на жительства, а также льготную ипотеку и кредитование.

Об этом говорится в плане мероприятий, утверждённом правительством.

Также ожидаются повышение конкурентоспособности российских IT-решений и создание упрощённого режима для перевода бизнеса и персонала из иностранной в российскую юрисдикцию.

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