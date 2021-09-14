В России намерены упростить получение вида на жительство для IT-специалистов

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Второй пакет мер поддержки IT-отрасли в России предусматривает упрощение для IT-специалистов получения вида на жительства, а также льготную ипотеку и кредитование. Об этом говорится в плане мероприятий, утверждённом правительством.
В России намерены упростить получение вида на жительство для IT-специалистов
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Создание условий для привлечения и релокации (возврата) IT-специалистов и компаний, осуществляющих деятельность в области IT, в Российскую Федерацию, в том числе упрощение для IT-специалистов процедур получения вида на жительства, льготная ипотека, льготное кредитование и иные меры поддержки», — говорится в описании мероприятия.

В дорожной карте указано, что такое упрощение должно привести к обеспечению «опережающего развития IT-отрасли» и увеличению числа занятых в сфере IT.

Также ожидаются повышение конкурентоспособности российских IT-решений и создание упрощённого режима для перевода бизнеса и персонала из иностранной в российскую юрисдикцию.

Ответственными за это станут Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Минтруд, ФТС, ФСБ и ассоциации IT-отрасли и заинтересованные организации.

Срок реализации — март 2022 года.

14 сентября стало известно, что правительство утвердило дорожную карту по созданию дополнительных условий для развития IT-отрасли в России.

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