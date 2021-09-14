В России утвердили второй пакет мер поддержки IT-отрасли

Правительство утвердило дорожную карту по созданию дополнительных условий для развития IT-отрасли в России — второй пакет мер поддержки.

План мероприятий направлен на решение нескольких ключевых задач, среди которых «повышение спроса на отечественные IT-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения IT-бизнеса в России», сообщило правительство.

Всего в плане 62 мероприятия. 20 из них носят общесистемный характер и предусматривают меры по выравниванию условий ведения бизнеса в России, в том числе для международных интернет-корпораций и российских IT-компаний.

«Реализация дорожной карты даст дополнительный импульс развитию IT-индустрии, качественному преобразованию отдельных сегментов экономики и социальной сферы», — заявили в правительстве.

В начале сентября сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели исследование и выяснили, что самыми перспективными профессиями, по мнению россиян, являются IT-специалист и врач.

Как сообщали «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый школой программирования «Алгоритмика» и АНО «Россия — страна возможностей», большинство российских школьников (86%) назвали профессию IT-разработчика престижной и привлекательной, а 74% видят взаимосвязь между умением программировать и успехом в жизни.