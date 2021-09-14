Терапевт Алексеева рассказала, как восполнить нехватку витаминов

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Врач высшей категории терапевт Лариса Алексеева рассказала, как восполнить нехватку витаминов.
Терапевт Алексеева рассказала, как восполнить нехватку витаминов
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«Витамины можно восполнить после того, как человек сдаст анализы на микроэлементы. После этого нужно посоветоваться с эндокринологом, терапевтом. Сейчас очень много хороших пищевых добавок, витаминов, которые посоветуют конкретному пациенту», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, также очень важно наладить питание.

Как отметила Алексеева, самое главное не пищевые добавки и витамины, получаемые извне, а те, что синтезируются организмом, те, что человек получает из пищи.

Ранее аллерголог и иммунолог Владимир Болибок в беседе с Inforeactor дал советы по поддержанию иммунитета.

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