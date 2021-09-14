Терапевт Алексеева рассказала, как восполнить нехватку витаминов

Врач высшей категории терапевт Лариса Алексеева рассказала, как восполнить нехватку витаминов.

«Витамины можно восполнить после того, как человек сдаст анализы на микроэлементы. После этого нужно посоветоваться с эндокринологом, терапевтом. Сейчас очень много хороших пищевых добавок, витаминов, которые посоветуют конкретному пациенту», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, также очень важно наладить питание.

Как отметила Алексеева, самое главное не пищевые добавки и витамины, получаемые извне, а те, что синтезируются организмом, те, что человек получает из пищи.

Ранее аллерголог и иммунолог Владимир Болибок в беседе с Inforeactor дал советы по поддержанию иммунитета.