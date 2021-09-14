В Ставропольском крае выявили 352 случая COVID-19 за сутки

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В Ставропольском крае выявили 352 случая коронавируса за сутки.
В Ставропольском крае выявили 352 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

С начала пандемии в регионе заболели 80 208 жителей, выздоровели — 64 597.

«Пожалуйста, соблюдайте меры профилактики, чтобы защитить своё здоровье. И самый надёжный путь для этого — вакцинация», — отметил Владимиров.

Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 227 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечились 126 человек, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Вакцинацию в регионе прошли 378 389 жителей, из них 314 322 получили оба компонента вакцины.

Ранее доктор медицинских наук иммунолог Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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