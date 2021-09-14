В павильонах «Здоровая Москва» провели более 2 млн медицинских манипуляций с 11 мая

В павильонах «Здоровая Москва» провели более 2 млн медицинских манипуляций с начала работы в этом году (с 11 мая).

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, в павильонах можно сдать кровь, измерить внутриглазное давление, пройти тест на холестерин.

«Кроме того, более 900 тыс. манипуляций проведено в рамках дополнительных исследований, не входящих в федеральный стандарт диспансеризации, а более 450 тыс. — в рамках расширенного обследования для переболевших коронавирусной инфекцией», — заявил руководитель дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

Павильоны принимают пациентов до конца сентября. Они работают без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что новая детско-взрослая поликлиника откроется на юге Москвы.