Ходатайство защиты Уилана о его выдворении в США оставлено без рассмотрения

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Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении осуждённого за шпионаж в России американца Пола Уилана для отбытия наказания в США.
Ходатайство защиты Уилана о его выдворении в США оставлено без рассмотрения
  • © AP

Как напомнили в суде, Уилан отбывает наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима в Зубово-Полянском районе республики.

«Постановлением судьи Верховного суда Республики Мордовия ходатайство защитников осуждённого Пола Уилана на основании ст. 470 УПК России оставлено без рассмотрения», — сообщили в инстанции.

Ходатайство направили в Министерство юстиции для «сбора необходимой информации» в соответствии с положениями международного договора Российской Федерации, а также для предварительного согласования вопроса о передаче осуждённого с компетентным органом США.

20 августа стало известно, что защита американца подала ходатайство в Мосгорсуд о его переводе в США для дальнейшего отбытия наказания.

Сам Уилан убеждён, что суд откажется переводить его отбывать наказание в Штаты, однако хотел бы принять участие в заседании по этому вопросу.

Пол Уилан является гражданином США, Канады, Великобритании и Ирландии. Прошлым летом суд признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

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