Защита Уилана подала ходатайство об отбывании наказания в США

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Защита осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана подала ходатайство в Мосгорсуд о его переводе в США для дальнейшего отбытия наказания, сообщила ТАСС адвокат Ольга Карлова.
Защита Уилана подала ходатайство об отбывании наказания в США
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Мы подали ходатайство в Мосгорсуд о переводе Уилана в США для дальнейшего отбытия наказания. Он осуждён за шпионаж в пользу Америки, поэтому мы просим перевести его в эту страну, а не в Канаду или Ирландию, гражданином которых Уилан также является», — сказала она, отметив, что ходатайство основано на Конвенции о передаче осуждённых лиц.

После этого в Мосгорсуде было зарегистрировано «ходатайство по делу Пола Уилана», отметил руководитель пресс-службы суда Валерий Лазарев.

«Других подробностей в силу закона не будет. Материалы значатся под грифом «секретно», — сказал он.

В июле адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил, что защита готовит заявление о его выдворении из России.

15 июня 2020 года суд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

В декабре 2018 года ФСБ заявила о задержании Уилана при проведении шпионской акции в Москве.

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