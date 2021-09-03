Уилан просит об участии в заседании суда о его переводе в США

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Осуждённый за шпионаж гражданин США Пол Уилан убеждён, что суд откажется переводить его в Штаты для отбытия наказания, однако хотел бы принять участие в заседании по этому вопросу, заявила адвокат американца Ольга Карлова.
Уилан просит об участии в заседании суда о его переводе в США
  • РИА Новости

По словам юриста, УФСИН Мордовии предоставило ей поговорить с Уиланом по телефону. 

«По поводу ходатайства в суд о его переводе в США для дальнейшего отбытия наказания он сказал, что не надеется на позитивный исход, но хочет попробовать использовать эту возможность и даже ходатайствует о личном участии в судебном заседании по данному вопросу», — приводит ТАСС слова Карловой.

Прошлым летом суд признал американца Пола Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

20 августа стало известно, что защита гражданина США подала ходатайство в Мосгорсуд о его переводе в Штаты для дальнейшего отбытия наказания.

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