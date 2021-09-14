Кандидат медицинских наук Саморуков дал советы по профилактике заболеваний позвоночника

Кандидат медицинских наук, президент Московского профессионального объединения мануальных терапевтов, руководитель Научно-методического центра мануальной терапии при Научном центре восстановительной медицины и курортологии Минздрава России Алексей Саморуков дал советы по профилактике заболеваний позвоночника.

«Прежде всего рационально организовать все свои рабочие места: не только на работе, но и дома. Рабочий стул перед столом должен иметь достаточно жёсткое сиденье и прямую спинку. Сидеть на нём нужно ровно, держа спину прямо, не сутуля плечи и не наклоняя голову вниз», — цитирует эксперта «Правда.Ру».

По словам Саморукова, высота стола подбирается так, чтобы лежащие на нём руки сгибались в локтях под углом 90 градусов.

Как отметил врач, разумно давать себе небольшой отдых, когда усталость ещё не проявилась в полной мере.

«Лучший способ поддерживать мышечное благополучие — долгая, неторопливая пешая ходьба. Две двухчасовые прогулки в неделю, лучше за городом, — достаточная «подпитка» для нормального мышечного тонуса», — рекомендует он.

Что касается спорта, то Саморуков советует проконсультироваться с врачами.

«Польза от зарядки будет гарантированной, если упражнения индивидуально подобраны для человека, их выполнение отработано со специалистом и в дальнейшем он же периодически контролирует результаты», — добавил эксперт.

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