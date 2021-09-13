Прокуратура проверит центр дезинфекции по делу о смертельном отравлении арбузом в Москве

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Прокуратура Подмосковья проверит Областной центр дезинфекции по делу о смертельном отравлении арбузом в Москве.
Прокуратура проверит центр дезинфекции по делу о смертельном отравлении арбузом в Москве
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Прокуратура Московской области организовала проверку Областного центра дезинфекции. В ходе проверки, проведение которой поручено Подольской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению организацией требований безопасности жизни и здоровья при оказании услуг потребителям», — сообщили в ведомстве.

10 сентября стало известно, что в Москве пожилая женщина и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением. Обе пациентки скончались. Предполагается, что они умерли из-за отравления арбузом. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Позднее «Известия» со ссылкой на собственный источник сообщили, что в крови погибших обнаружили следы этиленгликоля.

В итоге 13 сентября специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в соответствующих арбузах.

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