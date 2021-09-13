Кардиолог рассказал, чем может быть опасна резкая смена погоды

Профессор, доктор медицинских наук, главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина» Заур Шугушев рассказал, чем может быть опасна резкая смена погоды.

«Если вы выходите из тёплого помещения на улицу, где холодно, и вам кажется, что предстоит преодолеть незначительное расстояние, за время которого не успеете замёрзнуть, это служит частой причиной заболеваний. Мы не меняем вовремя привычки, соответственно, самая большая опасность — перепад температур», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, нередко люди несвоевременно меняют летнюю одежду на зимнюю. Врач посоветовал одеваться теплее и отметил, что, помимо пандемии COVID-19, при снижении температур активируются ОРВИ. Как пояснил Шугушев, в холодное время года снижается сопротивляемость организма.

«Избавление от летних привычек в домашних условиях, то есть если вы раньше привыкли спать с открытым окном, без нательного белья, спать на «летней» стороне матраса под одним покрывалом, то всё это стоит быстро поменять на зимние привычки, не задерживаясь», — рекомендует кардиолог.

Ранее врач педиатр-иммунолог доктор медицинских наук профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.