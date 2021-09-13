Врач рассказала подробности о диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва»

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Доктор медицинских наук, главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева рассказала о подробностях диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва».
Врач рассказала подробности о диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва»
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«Это дополнительная диспансеризация взрослых для тех, кто не болел коронавирусной инфекцией, определение факторов риска сердечно-сосудистой патологии. Это также скрининг наиболее распространённых онкологических заболеваний. Речь идёт об аденоме предстательной железы у мужчин, раке шейки матки и молочных желёз у женщин, новообразованиях кожи», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, также проводится проверка кишечника.

Пройти диспансеризацию можно бесплатно при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. Также в павильонах можно сделать прививку от COVID-19.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 50% посетителей павильонов «Здоровая Москва» обследовались после COVID-19.

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