Врач дал рекомендации метеозависимым людям
- © Официальный сайт Мэра Москвы
«Необходимо постараться провести день, когда ожидается рост атмосферного давления, достаточно спокойно. Ведь перепады атмосферного давления гораздо опаснее, чем резкое изменение температуры воздуха», — заявил он в беседе с НСН.
Как отметил эксперт, в такие дни особенно вредно пропускать приём назначенных лекарств.
По словам Продеуса, нужно принять все препараты, которые метеозависимые, особенно гипертоники, применяют на регулярной основе.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске досрочно начался отопительный сезон.