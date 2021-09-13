Врач дал рекомендации метеозависимым людям

Врач педиатр-иммунолог доктор медицинских наук профессор Андрей Продеус дал рекомендации метеозависимым людям.

«Необходимо постараться провести день, когда ожидается рост атмосферного давления, достаточно спокойно. Ведь перепады атмосферного давления гораздо опаснее, чем резкое изменение температуры воздуха», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, в такие дни особенно вредно пропускать приём назначенных лекарств.

По словам Продеуса, нужно принять все препараты, которые метеозависимые, особенно гипертоники, применяют на регулярной основе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске досрочно начался отопительный сезон.