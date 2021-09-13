Врач дал рекомендации метеозависимым людям

Короткая ссылка
Врач педиатр-иммунолог доктор медицинских наук профессор Андрей Продеус дал рекомендации метеозависимым людям.
Врач дал рекомендации метеозависимым людям
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Необходимо постараться провести день, когда ожидается рост атмосферного давления, достаточно спокойно. Ведь перепады атмосферного давления гораздо опаснее, чем резкое изменение температуры воздуха», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, в такие дни особенно вредно пропускать приём назначенных лекарств.

По словам Продеуса, нужно принять все препараты, которые метеозависимые, особенно гипертоники, применяют на регулярной основе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске досрочно начался отопительный сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить